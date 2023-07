Co rozumie pies? Naukowcy nie mają wątpliwości

Płat skroniowy psa jest łudząco podobny do płatu skroniowego człowieka

Płat skroniowy to część mózgu, którą to posiadają zarówno ludzie, jak i inni przedstawiciele gatunku naczelnych. To część kory mózgowej, która umiejscowiona jest nieopodal uszu. Odpowiada za przetwarzanie informacji, zarówno tych werbalnych jak i niewerbalnych.