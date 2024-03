Co w duszy połyskuje, czyli ile jest w stanie powiedzieć o nas biżuteria?

Romantyzm najbardziej przejawia się w biżuterii z motywem serca. Największym zainteresowaniem cieszy się ona z okazji walentynek, ale Dzień Kobiet także jest świetnym pretekstem, by podarować ukochanej kobiecie lub sobie jakiś dodatek z sercem, który przypominałby o miłości do drugiego człowieka, ale także siebie samej. U jubilera Apart motyw serca jest bardzo popularny. Znajdziecie go w każdym rodzaju biżuterii: od kolczyków przez naszyjniki aż po zawieszki do bransoletek czy sygnety i to modele zarówno "gładkie", jak i te zdobione kamieniami. Taka mnogość wyboru sprawia, że ten sam motyw może być interpretowany na różne sposoby – mieć klasyczny i elegancki charakter (dający o sobie znać szczególnie w zawieszkach), subtelny, jak np. w naszyjnikach, a nawet nieco żartobliwy, kiedy obok serduszka pojawia się np. psia łapka.