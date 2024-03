Co w prezencie na pierwszą komunię świętą? Oto najnowsze trendy

Już wkrótce dzieci, które pod okiem katechety przygotowywały się do sakramentu, przystąpią do pierwszej komunii świętej. To ważny moment w życiu najmłodszych. Rodzice z tej okazji organizują przyjęcie, na którym pojawiają się chrzestni, dziadkowie, wujowie i inne ważne bliskie osoby. Dorośli szykują też dla dzieci podarunki. Co powinien podarować chrzestny? A co dziadkowie? Od lat na komunijnej liście prezentów goszczą nie tylko zegarek i rower.