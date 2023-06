Co warto zobaczyć w Grecji? Najlepsze kierunki na rodzinne wakacje

Ta wyspa to jeden z najpopularniejszych rodzinnych kierunków w całej Grecji. Nie jest duża, jednak liczbą hoteli z animacjami i udogodnieniami dla rodzin z pewnością przerasta inne miejsca. Na małych podróżników (i tych dużych też) czekają długie piaszczyste plaże z doskonałą infrastrukturą i łagodnym wejściem do turkusowej wody. Oprócz plażowania i niekończących się morskich kąpieli możesz skorzystać też ze strefy zabaw w swoim hotelu albo wybrać się z rodziną na przejażdżkę po wyspie. W trakcie zwiedzania koniecznie wstąp do urokliwej wioski Zia. Znajduje się ona na szczycie wzniesienia i oferuje spektakularne widoki na samą wyspę, a także morze i odległe lądy.