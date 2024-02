Co widzisz jako pierwsze? To wiele o tobie mówi

Jeżeli nie kobieta, to...

Jeśli to, co zobaczyłeś/aś na obrazku nie było śpiącą kobietą, z pewnością był to starszy mężczyzna. W przeciwieństwie do poprzedniego opisu osobowości jesteś osobą, która niestety nie potrafi zarządzać czasem. Dlaczego? Wszystko robisz na ostatnią chwilę. Często czujesz przytłoczenie i zestresowanie terminami, które wiecznie cię gonią. Masz trudności z efektywnym ustalaniem priorytetów i zadań, które masz wykonać w danym momencie. Choć pragniesz w życiu większego porządku, trudno jest ci go "przywołać".