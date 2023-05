Co widzisz na obrazku? Liczy się pierwsza odpowiedź

Iluzje optyczne, bazujące na pierwszych skojarzeniach, warto traktować jako ciekawostkę, choć - jak twierdzą niektórzy - nawet w takiej zabawie może tkwić ziarno prawny. Mia Yilin regularnie dzieli się z użytkownikami TikToka nagraniami, na których prezentuje kolejne iluzje optyczne. Dziewczyna dokładnie tłumaczy też, co pierwsze skojarzenie może powiedzieć o osobowości patrzącego.

Tak było i tym razem - najnowszy, udostępniony przez nią rysunek także wzbudził spore zainteresowanie, a obserwatorzy chętnie dzielili się odpowiedziami w komentarzach. Mia po raz kolejny wytłumaczyła także, co o osobowości widza mówi jego pierwsze wrażenie.

Jeśli spoglądając na powyższy obrazek, jako pierwsze zobaczyłaś zobaczyłeś linie - jak mówi Mia - oznacza to, że twoją największą cechą jest życzliwość. Serce boli cię, gdy patrzysz na ludzi przechodzących trudne chwile, nawet jeśli sama w danym momencie się z czymś zmagasz.

Dzięki twojej dobroci, możesz liczyć na wiele pozytywnych niespodzianek w swoim życiu. Jesteś osobą wrażliwą i empatyczną. Potrafisz zrozumieć uczucia innych i przywiązujesz do nich dużą wagę.

Od dziecka byłaś też osobą odpowiedzialną wobec innych, dlatego na swojej drodze do kariery możesz liczyć na wsparcie i pomoc, kiedy tego najbardziej potrzebujesz. Tak długo, jak będziesz ciężko pracować, wszystko się ułoży wprost idealnie.

Każdy widzi co innego. Liczy się pierwsza odpowiedź

