Co wypada dziewczynce w szkole? Koszulka na ramiączkach "kusi chłopców"?

Feministka przyznaje także, że to, co wydarzyło się w Międzyrzeczu to absolutne przekroczenie granic. - Ktoś ci mówi, że nie masz władzy nad swoim ciałem, że twoje ciało nie należy do ciebie. W Polsce ciało dziewczynek jest dobrem wspólnym i to inni decydują, co możesz z nim zrobić, a czego nie - podsumowuje artystka.