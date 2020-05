Co z kinami? Co z wakacjami? Łukasz Szumowski odpowiedział

Luzowanie obostrzeń trwa w najlepsze. Od 18 maja ponownie działają restauracje oraz salony kosmetyczne i fryzjerzy. Polacy mogą powoli wracać do normalności. Ministerstwo Zdrowia prosi jednak o zachowanie ostrożności – dystans społeczny nadal obowiązuje. W wywiadzie dla "Super Expressu" Łukasz Szumowski zapowiedział, że przed wakacjami będziemy mogli chodzić do kina.

Luzowanie obostrzeń – co z urlopami?

Szef MZ powiedział, że powoli można również planować sobie wakacje. Przyznał jednak, że on w tym roku nigdzie się nie wybiera. – Ja akurat nie planuję. Na razie planuję przeżyć do następnego dnia. Ale wakacje rodzinne już są możliwe. Otworzyliśmy przecież hotele i pensjonaty – przypomniał minister. Szumowski dodał jeszcze, że nie wiadomo, co będzie z wakacjami zorganizowanymi i kiedy dzieci pojadą na kolonie czy obozy.