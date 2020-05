Śluby i wesela 2020. Czy odbędą się w tym roku?

Kolejne obostrzenia zniesione. Od 18 maja możemy już chodzić do kosmetyczki i fryzjera, a także do restauracji. Pytanie jednak, co dalej z branżą weselną? Organizatorzy oraz pary, które zarezerwowały i opłaciły sale weselne, wciąż nie wiedzą, na czym stoją.

Ślub 2020 – co wiadomo?

Wesela 2020 – co dalej?

Te słowa zapewne ucieszą branżę. Na początku maja czuła się ona niepewnie. – Nerwowo, tupiąc już nóżkami, czekamy, co będzie dalej. Na decyzję rządu czekają zarówno państwo młodzi, jak i usługodawcy – mówiła w rozmowie z WP Kobieta Anna Matusiak, współwłaścicielka Ann&Kate Wedding Planners oraz wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej. – Najgorszy zakaz jest dla nas teraz lepszy, niż to życie w niepewności. Nie wiemy, czy przekładać wesela z całego sezonu, bo a nuż zaraz ruszymy… – obawiała się.

O wypowiedź poprosiliśmy również rzeczniczkę Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych, Ewę Wardęgę. – Wystosowaliśmy już kolejne oficjalne zapytanie do Ministerstw Zdrowia i Rozwoju, z prośbą o zajęcie stanowiska i z propozycją podjęcia rozmów, które mogłyby pomóc w opracowaniu standardów, umożliwiających organizację wesel w nowych warunkach – z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – mówi. – To są nasze aktualne działania i to, co możemy robić. Poza tym wiemy tyle samo, co reszta społeczeństwa. Dopóki nie zostaną wydane oficjalne zezwolenia na organizację wesel, nie możemy nic zrobić – podkreśla.