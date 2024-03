Co zrobić, gdy ludzie nie reagują na przemoc? Policjantka radzi

Policjantka poradziła, co zrobić, by zwrócić uwagę na to, że potrzebujemy pomocy

W ostatnich dniach Polską wstrząsnęła historia brutalnej napaści i gwałtu, do jakiego doszło w Warszawie. Zamaskowany mężczyzna przyłożył młodej kobiecie nóż do gardła, a następnie dusząc i zasłaniając jej usta, zgwałcił ją w jednej z bram. Nagą i nieprzytomną 25-latkę znalazł dozorca, który wezwał służby.

W piątek okazało się, że mimo starań lekarzy, pochodzącej z Białorusi kobiety nie udało się uratować. Informacje przekazała Wirtualnej Polsce Barbara Mietkowska, rzeczniczka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do którego trafiła ofiara.

Dyskusja o braku reakcji

W internecie szybko zaczęła się dyskusja na temat braku reakcji ze strony przechodniów, którzy widzieli zdarzenie. Do sprawy odniosła się też młodsza inspektor Małgorzata Sokołowska, autorka profilu "Z pamiętnika policjantki". W opublikowanym na Instagramie wpisie opisała, jak zwiększyć swoje szanse na przeżycie, gdy potrzebuje się pomocy, a mijający ludzie nie reagują.

"Wybierz jedną z osób, którą widzisz i krzycz: 'Pani w zielonej kurtce, pan w żółtej czapce itp. proszę wezwać policję!'. Wtedy szanse na reakcję i pomoc świadków, a w sumie to tej konkretnej/wskazanej osoby zdecydowanie wzrastają" - napisała.

"I najważniejsze: Kiedy widzisz kogoś potrzebującego pomocy, to REAGUJ. Oczywiście zastosuj środki adekwatne do sytuacji i nie rzucaj się na uzbrojonego napastnika z gołymi rękami. Czasami życie drugiego człowieka może uratować telefon na 112 lub zwykły krzyk, który np. odwróci uwagę sprawcy lub go wystraszy i da szanse ofierze na ucieczkę" - podkreśliła.

Dzień wcześniej opisała też szczegóły mechanizmu nazywanego "efektem rozproszonej odpowiedzialności", który powoduje bierność świadków konkretnych wydarzeń.

Emocje w komentarzach

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci dzielili się też innymi sposobami, które mogą zwrócić uwagę innych w sytuacji zagrażającej naszemu bezpieczeństwu.

"Mi zawsze powtarzano, żeby krzyczeć pożar, a nie pomocy. Większe szanse, że ktoś zareaguje" - napisała jedna z osób. "Też dobra strategia. I też działa. Jednak w kwestii efektu rozproszonej odpowiedzialności warto wybrać osobę z tłumu" - odpowiedziała policjantka.

Niektórzy dzielili się swoimi historiami, gdy ich pomoc okazała się nieskuteczna lub została odebrana negatywnie przez ofiarę. "Na weekend wybraliśmy się nad morze. Międzyzdroje, godzina 4 rano, w pokoju obok awantura - kobieta krzyczy 'nie bij mnie, nie mogę oddychać, pomocy, pomocy, pomocy'. Zadzwoniliśmy na policję (...). Oboje uciekli z pokoju! A gdy zgłosiłam to do właściciela hotelu, to ta bita kobieta była wielce oburzona i zdenerwowana!" - napisała internautka. "To zapewne 'syndrom sztokholmski', który wykształcił się u tej kobiety. Niestety to częste zjawisko w podobnych sytuacjach. Ale brawo dla Ciebie, że zareagowałaś" - stwierdziła Sokołowska.

Pojawiły się też głosy o tym, że nie zawsze jest się w stanie odpowiednio zareagować podczas ataku. "Niestety w takich sytuacjach przerażenie może być tak silne, że kobieta nie jest w stanie wydobyć głosu. Chce krzyczeć, ale nie jest w stanie. Więc jeśli widzisz takie zdarzenie, niezależnie czy słyszysz wołanie o pomoc, czy nie - pomóż. A przynajmniej sprawdź, co się dzieje, zadzwoń na policję" - apelowała komentująca.

