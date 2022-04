Córka Agaty Mróz wspomina bolesną przeszłość. Mówiono, że przyczyniła się do śmierci matki

"Jeżeli Agata miałaby wybierać, to dalej by tak wybrała. Nie wiadomo, co by było, gdyby było inaczej. Jakby się zasugerowała tym, co mówili lekarze i usunęła ciążę, to też nie wiadomo, co by było. Może nie byłoby ani Agaty, ani Lilki. Chyba najważniejsze jest to, co zostawimy po sobie - mówił Olszewski w "Vivie!".