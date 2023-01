Zamieścił ogłoszenie w sieci. Za usługę trzeba słono zapłacić

"Na aukcje WOŚP trafia niezwykle wyjątkowe spotkanie z Andrzejem Grabowskim! Jak sam aktor powiedział, odkurzanie to rzecz bardzo codzienna, dlatego na 31. Finał WOŚP proponuje odkurzyć Twoje mieszkanie" - czytamy w opisie aukcji. Co w sytuacji, jeśli zwycięzca dysponuje większą nieruchomością? To nie problem. "Andrzej Grabowski przyjedzie ze swoim asystentem, więc duże powierzchnie nie są straszne". Cena na dzień 10 stycznia to ponad 11 tys. zł.