Jak księżna Diana zmieniła fryzurę? Stylista zdradził kulisy tej historii

Stylista fryzur wspomina pierwsze spotkanie z księżną Dianą

W 1991 roku podczas sesji do magazynu "Vogue" księżna Diana poznała stylistę fryzur Sama McKnighta. To właśnie to spotkanie wpłynęło na znaczną zmianę w jej wizerunku. "Ta długonoga blondynka podskakuje po schodach, wyciąga rękę i przedstawia się, uśmiechając się i sprawiając, że wszyscy się rozpływamy. To była księżna Diana. Księżna nadal miała dłuższe, pełne objętości włosy, które nosiła w latach 80." – opowiedział dla "British Vogue", przypominając sobie pierwsze zetknięcie z księżną Dianą.