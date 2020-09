Córka Artura Żmijewskiego wróciła do Polski. Ma już jeden koncert za sobą

Artur Żmijewski – córka

Młode artystki nie zamierzają siedzieć tutaj bezczynnie. 27 września odbył się ich pierwszy koncert w Polsce. To część promocji ich wspólnej płyty "Give it a Try". Panie pokazały później zdjęcie po występie. Wyglądały na bardzo zadowolone. Ewa była ubrana na czarno od stóp do głów, a Shandy postawiła na biel.