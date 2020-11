Córka Bieniuka polubiła jego nową dziewczynę. "Może mieć dla Oliwii wiele rad"

Związek Bieniuka i Pactwy to jeszcze świeża sprawa. Dopiero jakiś czas temu ujawniono, co łączy tych dwoje. Pojawiły się pierwsze zdjęcia paparazzich, na których widać ich w uścisku. Zakochana w byłym piłkarzu modelka wiedziała, że najważniejsze jest dla niego bycie ojcem. Od śmierci Anny Przybylskiej Bieniuk wychowuje sam dzieci. Zanim poznał Zuzannę, łączyła go bardzo skomplikowana relacja z architektką wnętrz Martyną Gliwińską.