Córka Doroty Gardias pokonała COVID. Pogodynka dalej walczy

Dorota Gardias ma koronawirusa

Dorota Gardias niedawno trafiła do szpitala ze względu na zarażenie koronawirusem. Pogodynka przechodziła infekcję niezbyt dobrze. Miała trudności z oddychaniem, a lekarze musieli podawać jej tlen. Gardias o swoim samopoczuciu napisała na profilu na Instagramie. Poinformowała fanów, jakie miała objawy choroby.

- Początkowo miałam gorączkę do 38,3, ból mięśni (głównie plecy), oczu, głowy, lekki kaszel. To trwało 4 dni. Te objawy zaczęły ustępować... straciłam węch i zaczął się ból w płucach, duszności i kłopot z oddychaniem – czytamy we wpisie.