Córka Ewy Błaszczyk zabrała głos. "Nie wiem, jak to jest mieć ojca"

Córka Ewy Błaszczyk zabrała głos. "Nie wiem, jak to jest mieć ojca"

Marianna Janczarska to starsza córka Ewy Błaszczyk i Jacka Janczarskiego. W 2000 roku w śpiączkę zapadła jej siostra, Ola. Kilka miesięcy wcześniej zmarł jej ojciec, o którym właśnie napisała książkę. Jakie mieli relacje? O wszystkim opowiedziała w najnowszym wywiadzie.

Marianna Janczarska miała zaledwie sześć lat, gdy 2 lutego 2000 roku zmarł jej tata, Jacek Janczarski. Przez to, że straciła ojca w tak młodym wieku, nie do końca pamiętała, jakim był człowiekiem. Postanowiła to sprawdzić, a efektem jej pracy jest książka "Jacek Janczarski. I tak dalej, i tak dalej…". W rozmowie z Onetem zdradziła więcej szczegółów na temat relacji z ojcem.

Marianna Janczarska o swoim ojcu

Zaczęło się od pracy magisterskiej, którą napisała o swoim ojcu, Jacku Janczarskim, który był znanym scenarzystą i satyrykiem. Marianna Janczarska wychowywała się bez taty, co nie było dla niej łatwe.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ewa Błaszczyk ma następcę. Fundacja trafi w ręce jej córki

29-letnia kobieta nie ukrywa, że tak naprawdę nie znała ojca, ponieważ była małą dziewczynką, gdy zmarł. Przez rozmowy z jego przyjaciółmi i innymi osobami, z którymi był blisko, udało się jej stworzyć obraz taty, który nie do końca jej się spodobał. - Było mi przykro z powodu mojego przyrodniego brata Borysa, który nie do końca miał ojca za dzieciaka - przyznała Onetowi Marianna Janczarska.

Książka Janczarskiej powstała nie tylko po to, by opowiedzieć światu o ojcu, ale także uporać się z jego stratą. - W sumie nie wiem, jak to jest mieć ojca, jak wygląda taka relacja, ani w jaki sposób okazywałby choćby zazdrość o mojego chłopaka - powiedziała w tej samej rozmowie 29-latka.

Marianna Janczarska zdradziła, że mama bardzo chroniła ją oraz jej siostrę, gdy umarł ich ojciec. - Nie wiedziałam, jak brzmiały jego ostatnie słowa... - zaznaczyła.

Ewa Błaszczyk i Jacek Janczarski w 1996 roku © AKPA

Marianna Janczarska o trudnym dorastaniu

Marianna Janczarska miała sześć lat, gdy w śpiączkę zapadła jej siostra bliźniaczka, Ola. Ewa Błaszczyk, mama dziewczynek, zaczęła heroiczną walkę o powrót do zdrowia swojego dziecka, o czym do tej pory rozpisują się media. Janczarska także znalazła się w centrum uwagi.

- Nikt mnie nie pytał, czy mam ochotę być na świeczniku. Nie miałam na to żadnego wpływu, żadnego. A uwierz mi, wiele razy czytałam o sobie paskudne komentarze - powiedziała w najnowszym wywiadzie pisarka. Polskie media bacznie śledziły los dziewczyny. 29-latka skończyła dziennikarstwo i jest wiceprezeską fundacji "Akogo?" założonej przez Ewę Błaszczyk.

Ewa Błaszczyk i Marianna Janczarska na planie programu "Demakijaż" © AKPA | AKPA

Przez lata kreowano wizerunek Janczarskiej jako dziewczyny dorastającej w cieniu tragedii córki Ewy Błaszczyk. - Wielokrotnie słyszałam, że "mam takie smutne oczy", czego wcale bym nie powiedziała - zaznaczyła Marianna.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl