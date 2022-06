Córka Stanisława Barei zdradza, co działo się w domu. Groziła za to kara

Stanisław Bareja stworzył filmy, które Polacy uwielbiają od lat. Takie komedie jak "Miś", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", "Poszukiwany, poszukiwana" czy "Alternatywy 4" mają status kultowych, a ich fragmenty i sformułowania są cytowane do dziś. Niewiele osób wie jednak, co prywatnie było pasją Barei.