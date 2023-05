Córka Steczkowskiej ma dziewięć lat. Ma poważne plany

Justyna Steczkowska o komunii córki. Oto na co wyda pieniądze

Diva uchyliła też rąbka tajemnicy odnośnie finansowych prezentów, które otrzymała córka. Steczkowska podzieliła się własnym doświadczeniem. - Jak ja byłam dzieckiem, to były inne czasy, ale pamiętam, jak dostałam pieniążki - to było wielkie szczęście - opowiadała. Dodała też, na co chce wydać pieniądze z komunii jej córka. - Nie przypominam sobie, by zabrano mi pieniądze. Ja też tego nie zrobiłam. To są jej pieniążki. Niech sobie na coś zbiera, np. na własny domek. Już zaczęła - zaskoczyła.