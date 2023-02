Córka tragicznie zmarłej Anny Nicole Smith ma już 16 lat. Tak dziś wygląda

"Szesnaście lat temu urodziło się moje piękne dziecko. (...) Poprzez tragedię, zawirowania i kilka dziecięcych napadów złości – dziś świecisz jasno. Jestem dumny z bycia twoim ojcem! Kiedy powiedziałem Dannielynn, jakim była wspaniałym dzieckiem, gdy się urodziła, odpowiedziała w swoim stylu: "Skąd wiesz, nawet tam nie byłeś?" Auć. Powiedziałem jej: "Może nie, ale jestem tam codziennie, odkąd przywiozłem cię do domu". To była szalona jazda, a Dannielynn wniosła radość i śmiech do mojego życia" - napisał, ujawniając przy okazji nieco informacji na temat tego, jaka jest córka tragicznie zmarłej modelki.