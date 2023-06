Córka zatrudniła matkę jako pomoc domową. Wyznanie wzbudziło kontrowersje

Zwróciła też uwagę na fakt, że pomoc domowa, podobnie jak osoba sprzątająca, wielu osobom kojarzy się negatywnie. - Jeśli ktoś uważa pracę pani sprzątającej czy pomocy domowej jako coś uwłaczającego, to z tą osobą jest coś nie tak (...). To nie jest służba, to nie jest niewolnik, któremu się nie płaci, to jest normalna praca - dodała.