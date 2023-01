Ma dość bycia "darmową nianią". Wiele babć czuje to samo

- Jedynym małym spięciem było to, że rodzice początkowo nie chcieli zaakceptować tego, że nasze dzieci nie dostają cukru. Próbowali dawać im słodycze. Po czasie sami się przekonali, że dziewczynki, kiedy nie jedzą słodkiego, chętniej sięgają po owoce, warzywa i orzechy - wyjaśnia Anna. - Do tego dzieci nie oglądają telewizji, nie bawią się telefonami, za to uwielbiają prace plastyczne, gry planszowe i puzzle. Początkowo dziadkowie myśleli, że to mój wymysł, ale z czasem to zaakceptowali i widzą, że to służy dzieciom.