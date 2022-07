"Córka zniszczyła suknię ślubną". Przerobienie pamiątki skłóciło rodzinę

"Ta suknia wcale nie była suknią jej matki! To była zupełnie inna kreacja, do której dodano fragmenty pamiątki mojej żony. Córka wykorzystała tren, wyszywaną górną spódnicę oraz ramiączka i to wszystko dodała do nowej sukni" - napisał zdenerwowany ojciec, który od razu zawrócił 30-latkę do domu, aby wytłumaczyła się matce. Ta również nie mogła znieść tego, że suknia została przerobiona.