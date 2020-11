Córki Obamów zniknęły z pola widzenia. Barack powiedział, co się z nimi dzieje

Po opuszczeniu Białego Domu w 2017 r. "pierwsze córki" nie chciały zwracać na siebie uwagi. Malia zaczęła studia na Harvardzie, Sasha jakiś czas temu dostała się na Uniwersytet Michigan. Po wybuchu pandemii koronawirusa zbliżyły się do siebie i wspólnie strajkowały, o czym z dumą poinformował ich tata.

19- i 22-latka protestowały przeciwko brutalności policji po zabójstwach George'a Floyda, Breonny Taylor i wielu innych czarnoskórych Amerykanów. – Nie musiałem dawać im rad, bo same doskonale wiedzą, co jest dobre, a co złe. Wiedzą też, że mają prawo używać swojego głosu – wyznał Obama w rozmowie z magazynem "People".