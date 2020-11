Sarah Spencer znów na ustach wszystkich. Siostrę Diany pokazano w "The Crown"

Lady Spencer, jak przedstawiono to w serialu, randkowała z księciem Karolem, choć wyraźnie nie darzyła go specjalnie wielkim uczuciem. Para spędzała wspólnie czas, jeżdżąc konno na terenie należącym do jej rodziny. Kilkakrotnie sfotografowano Sarah z księciem. Raz wypaliła w rozmowie z reporterem, że nie jest zainteresowana wżenieniem się w rodzinę królewską. I tu historia miłosna jednej Spencerówny się kończy, a drugiej zaczyna. Bo to za sprawą Sarah Karol zwrócił uwagę na Dianę.