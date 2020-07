Crocsy pachnące kurczakiem z KFC. Kultowe klapki w nietypowej odsłonie

Kultowe klapki Crocsy od teraz są do kupienia w nietypowej wersji. Kształtem przypominają kubełek z KFC, ich wierzch zdobią udka z kurczaka, a same w sobie pachnął jedzeniem z tej właśnie restauracji. Taki model chodaków to efekt współpracy KFC z producentem obuwia Crocs.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pachnące klapki (Crocs)