Małgorzata Rozenek w wygodnych klapkach. Ten model jest hitem Instagrama

Małgorzata Rozenek skorzystała z pięknego weekendu i spędziła go w gronie najbliższych. Na swoim profilu w mediach społecznościowych udostępniła serię zdjęć z mężem Radosławem, synami oraz swoimi pupilami. Przy okazji pochwaliła się pięknym ogrodem. Ponieważ na fotografiach ma bardzo luźną stylizację, postanowiliśmy przyjrzeć się jednemu, ciekawemu dodatkowi, jaki włożyła. Są to różowe klapki marki Birkenstock.

Małgorzata Rozenek w klapkach znanej marki

Klapki Birkenstock to jedne z najwygodniejszych butów. Są wyprofilowane, stopa w nich odpoczywa. Warto mieć je ze sobą podczas podróży. Choć to klapki, które funkcjonują na rynku od wielu lat, właśnie teraz zyskały drugie życie. Mają grono miłośniczek m.in. na Instagramie, popularnej platformie internetowej. Można je dowolnie komponować, sprawdzą się zarówno do luźnej stylizacji, jak i do pięknej, letniej sukienki.