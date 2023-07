Czają się w odpływie. Działaj, jak tylko wylecą

Wlej do odpływu. Ćmianki znikną w mgnieniu oka

Jeżeli w swoim domu zauważysz ćmianki, zlokalizuj ich gniazdo. Jeśli wyleciały one z odpływu, najprawdopodobniej ulokowały się właśnie tam. Jak się ich pozbyć? Wystarczy, że pół szklanki wypełnisz wrzącą wodą, a następnie dodasz do niej ok. 125 ml octu spirytusowego. Tak przygotowany roztwór wlej do odpływu. Usunie on gniazdo owadów, uwalniając nas od uciążliwego problemu.