Zawieś przy pomidorach. Paskudne szkodniki same uciekną

Skośnik pomidorowy to szkodnik, który atakuje 30 różnych rodzajów warzyw. Najchętniej żeruje on na ziemniakach, bakłażanach, papryce i jak sama nazwa wskazuje, pomidorach. Jak wygląda skośnik pomidorowy? To niewielki owad, przypominający małą muszkę. W ciągu swojego krótkiego życia składa on aż 260 jaj, co czyni go jednym z najszybciej rozmnażających się szkodników.