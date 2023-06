"Czarny to taki wesoły kolor" - napisała. Fani zasypali ją komplementami

Chociaż w programie śniadaniowym "Dzień Dobry TVN" najczęściej widzimy ją w pastelowych odcieniach i modnych wzorach, to w swoich stylizacjach Małgorzata Rozenek-Majdan nie stroni od klasycznej bieli, czerni czy beżu.

Na termometrach wskaźniki sięgają coraz wyżej, to prowadząca "DDTVN" nie zdecydowała się na "wiosenne barwy". W zamian za to Rozenek-Majdan zaprezentowała czarny total look.