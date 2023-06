Czarny "X" na drzwiach? Bardzo zły znak

Policjanci prowadzą dochodzenie. - Zawiadomiono w tej sprawie funkcjonariuszy służby zewnętrznej, m.in. w celu zwrócenia szczególnej uwagi w rejonie wspomnianych ulic oraz całego osiedla - mówi portalowi tuwrocław.com Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. - W tej sprawie prowadzone są także działania operacyjne, które z uwagi na niejawny ich charakter nie są podawane do publicznej wiadomości - dodaje. Funkcjonariusz informuje też, że od momentu zgłoszeń od mieszkańców w okolicy nie odnotowano przypadków włamań lub uszkodzeń drzwi wejściowych do mieszkań.