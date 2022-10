Czas odczarować białe botki. Jak nosić je jesienią?

W jesiennych stylizacjach wiele kobiet ogranicza się do czarnego obuwia. Akceptujemy botki, kozaki czy trapery tylko w tym ciemnym kolorze. Lecz niejednokrotnie dobranie ich do stylizacji może okazać się sporym błędem. W garderobie powinnyśmy zatem mieć alternatywę, która sprawdzi się wtedy, gdy czerń okaże się zbyt ciężka. Dobrym pomysłem będzie zainwestowanie w białe botki. Dla wielu osób są one nadal synonimem kiczu. A to zupełnie nieprawidłowe myślenie. Na modę trzeba bowiem patrzeć jak najszerzej i nie bać się wychodzić ze swojej strefy komfortu.