Czas zadbać o ogród!

Działka lub ogród wymagają troski i opieki niezależnie od tego, czy jesteśmy miłośnikami wymyślnych konstrukcji kwiatowych, a w pielęgnacji kwiatów, krzewów i drzew odnajdujemy spokój, czy też preferujemy ogród o ukształtowaniu zbliżonym do boiska piłkarskiego. Należy zadbać o podłoże, przygotować glebę do siewu traw czy sadzenia roślin; odświeżyć trawę przez aerację, a potem regularnie przycinać. Ten czas w zasadzie nadszedł, dlatego warto upewnić się, że posiadamy cały niezbędny arsenał.

Elektryczny wertykulator NAC o mocy 1500W idealnie nadaje się do aeracji i wertykulacji, przeznaczony do mniejszych powierzchni – jak przydomowy ogródek. Pojemny kosz (45litrów0 pozwala także na dłuższą pracę bez konieczności częstego opróżniania. Pięciostopniowa regulacja skali roboczej (-12 do + 5) gwarantuje osiągnięcie zamierzonego efektu niezależnie od warunków, w których operujemy. Dołączony do urządzenia wałek do aeracji pozwala na wykonywanie nacięć polepszających warunki wzrostu trawy. Niska waga zaledwie 13kg ułatwia obsługę.