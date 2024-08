Czatuje z mężczyznami. "Proszą mnie o zdjęcia stóp"

Aplikacje randkowe od kilku lat rewolucjonizują sposób, w jaki ludzie nawiązuje relacje. To już nie tylko narzędzia do poznawania nowych osób, ale coraz częściej platformy, na których użytkownicy poszukują różnorodnych form interakcji. Jednym z nowych trendów w tej sferze jest czatowanie za pieniądze.

Wyznała, że wszystko zaczęło się od nagrania, które zobaczyła na TikToku. - Młoda kobieta opowiadała o aplikacji, w której rozmawiała z mężczyznami, a oni jej za to płacili. Wydało mi się to niezwykle ekscytujące. Natychmiast pobrałam aplikację - wspomina Nicole Miranda.

Nicole Miranda zaznacza, że kontakt w takich aplikacjach ogranicza się wyłącznie do rozmowy. Płatność gwarantuje, że druga strona poświeci swój czas i uwagę, co może być atrakcyjne dla osób, które mają trudności z nawiązywaniem kontaktów w tradycyjny sposób. Istnieje jednak ryzyko, że czatowanie za pieniądze może prowadzić do pewnych nadużyć.

