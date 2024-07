52‑latka szuka miłości na Tinderze. Mówi, z kim miała najlepszy seks

Sabina wychowała się w Berlinie. Teraz mieszka w Hamburgu. Od trzech lat jest singielką, która poszukuje właściwego mężczyzny. Mimo pomocy, jaką są aplikacje randkowe, nie jest to proste zadanie.

Podkreśla, że choć jest raczej pewna siebie, przez lata miała problemy z zaakceptowaniem swojej wagi. - To dla mnie punkt zaczepienia. Od czasu do czasu mężczyźni piszą lub mówią, że uważają, że jestem za gruba, więc naprawdę można mnie tym skrzywdzić - przyznaje.

Zapraszamy na grupę FB – #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!