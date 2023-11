Czekali ze współżyciem do ślubu. Obawiali się słynnego "niedopasowania"?

– Tak zostaliśmy stworzeni, że pasujemy do siebie. To jest kwestia uczenia się wspólnego współżycia, seksu. Pierwsze współżycie, tzw. pierwszy raz, zupełnie inaczej wygląda teraz po 10 latach, kiedy znamy swoje ciała, poznaliśmy się, wiemy, co lubimy i jak to wygląda. Myślę, że jest to kwestia nie tego, że nie będziemy do siebie pasować i koniec, tylko my siebie się uczymy i to jest, myślę najważniejsze – powiedział mężczyzna w "Dzień Dobry TVN".