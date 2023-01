Czekoladowa naked dress. Styl Hailey Bieber w najlepszym wydaniu

Rok 2022 bez wątpienia należał do "nagich sukienek". W końcu przyszedł czas, kiedy i Hailey Bieber się w takowej zaprezentowała. Lecz zrobiła to we własnym stylu. Modelka postawiła na minimalistyczny krój i jeden ze swoich ulubionych kolorów, czyli czekoladowy brąz.