Czerwona sukienka i dekolt w serduszko. Katarzyna Cichopek w romantycznej stylizacji

Sukienka tuba będzie doskonała na jesień

Tuba to jeden z popularniejszych fasonów sukienek. Jest obcisła i najczęściej sięga do kolan lub połowy łydki. Podkreśla kobiecą sylwetkę, a dzięki miękkim materiałom jest bardzo praktyczna i wygodna do noszenia na co dzień. Sukienkę tubę można łączyć z trenczami, długimi płaszczami i kamizelkami, ale równie ciekawie prezentować się będzie w zestawieniu w krótką puchówką. W tym kroju pięknie wyglądać będą wszystkie kobiety, niezależnie od tego, jakiego typu figurę mają.