Czerwone "pajączki" są w całej Polsce. Mogą wchodzić do domów

Małe, czerwone owady przypominające pająki to nie przedstawiciele pajęczaków a... roztocza. Ich pełna nazwa to lądzień czerwonatka. To niewielkie stworzenia dorastające do zaledwie 4 mm. Są pokryte krótkimi, jaskrawymi włoskami. Choć nie stwarzają zagrożenia dla ludzi i zwierząt, nikt nie chce mieć ich na swoich balkonie. Co gorsza, mogą przedostać się do mieszkania. Jak się ich pozbyć? Przygotuj prosty oprysk.

Dlaczego lądzień czerwonatka pojawia się na balkonach?

Z wyglądu przypominają kleszcze lub miniaturowe pająki, jednak różnią się od nich swoim intensywnie czerwonym kolorem. Można spotkać je zarówno na łąkach czy w parkach, jak i na elewacjach budynków. Lądzień czerwonatka najlepiej czuje się w ciepłych, dobrze nasłonecznione miejscach, dlatego często znajdziemy je na naszych parapetach czy balkonach.

Roztocza z łatwością przedostają się z balkonów do naszych mieszkań, a ich obecność może być uciążliwa, bowiem rozmnażają się w zastraszająco szybkim tempie. Jeśli szybko nie pozbędziemy się ich w domu, możemy mieć do czynienia z prawdziwą inwazją.

Jak pozbyć się lądzieni? Nie powinno się ich zabijać. To bardzo pożyteczne stworzenia, które żywią się wieloma szkodnikami ogrodowymi. Z pomocą przyjdzie naturalny oprysk. Potrzebujesz tylko dwóch składników i najprawdopodobniej masz je już w domu. Spryskaj nimi parapet i balkon, a zapomnisz o roztoczach.

Zmieszaj z wodą i spryskaj balkon. Pozbędziesz się czerwonych żyjątek

Oprysk przeciwko roztoczom bazuje na dwóch, ogólnodostępnych składnikach. Potrzebujesz do tego wody i octu spirytusowego. Zmieszaj wodę z octem w proporcji 1:2, a następnie dodaj do nich kroplę płynu do mycia naczyń. Całość dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem.

Tak przygotowanym roztworem spryskaj balkon oraz ramy okien. Czynność tę trzeba powtarzać przez kilka dni, aż wszystkie roztocza opuszczą balkon. Nie zapomnij o tym, aby spryskać też parapet i wejście na balkon.

