Czerwone paznokcie idą w odstawkę. Oto hit jesieni

Trendy zmieniają się z roku na rok. Dotyczy to zarówno mody, jak i makijażu czy paznokci. Z tego powodu tak wiele kobiet decyduje się na ponadczasową klasykę. W manicure od lat rządzą paznokcie w intensywnie czerwonym kolorze. Wszystko wskazuje na to, że tegorocznej jesieni zostaną wyparte przez "autumn green chrome nails" , które doskonale wpisują się w definicję "quiet luxury". Wyjaśniamy, jak je zrobić.

Koniec września to moment, w którym chowamy przewiewne sukienki i wyciągamy ciepłe i otulające swetry, a także zmieniamy manicure. O tej porze roku w salonach kosmetycznych rządzi nieśmiertelna czerwień, głęboki burgund czy przygaszony beż.

W tym roku każdy z tych kolorów został wyparty przez nowy trend, który zawładnął wybiegami. Zyskał on nawet swoją nazwę — "autumn green chrome nails". Fanki minimalistycznych i eleganckich paznokci z pewnością go pokochają. Płytka wygląda niczym tafla wody. To zasługa specjalnego pyłku, który aplikuje się bezpośrednio na bazę.