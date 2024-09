Widzisz czerwoną plamę na paznokciach? Lepiej tego nie lekceważ

Ok, rozumiem

Co mówi wygląd naszych paznokci?

Nie bez powodu mówi się, że paznokcie są naszą wizytówką. W końcu dobrze o nas świadczy, gdy są zadbane i wypielęgnowane. Choć wydawać by się mogło, że nie są zbyt istotną częścią ciała, w rzeczywistości można się z nich naprawdę wiele dowiedzieć.

Czerwona plamka na paznokciach? To ważny znak

Część z nas regularnie odwiedza manikiurzystki, a inni dbają o paznokcie w domu. Niezależnie od tego, w jaki sposób je pielęgnujemy, staramy się, by pięknie się prezentowały. Wagę do ich wyglądu przywiązują jednak nie tylko panie, ale również panowie, którym również często zależy, by mieć schludne dłonie.

Dr Joe, którego na TikToku śledzi ponad 2 miliony użytkowników, w jednym ze swoich filmików nie bez powodu zwrócił uwagę na paznokcie. Jego zdaniem, to jak wyglądają, może świadczyć o ewentualnych problemach ze zdrowiem. Szczególnie niepokojąca powinna być czerwona, pulsująca plamka. Zdarza się bowiem, że jest ona jednym z symptomów choroby serca.

- Kiedy naciska się paznokieć, w łożysku może pojawiać się tętnienie. Jest to wynikiem tzw. niedomykalności zastawki aortalnej. Kiedy krew opuszcza serce i trafia do reszty ciała, znaczna jej część cofa się do serca, co może powodować wiele problemów - zdradził w opublikownym przez siebie nagraniu.

Paznokieć prawdę ci powie

Nie każdy wie, że z paznokci można "wyczytać" znacznie więcej informacji o naszym stanie zdrowia, niż się wydaje. Często to właśnie one jako pierwsze sygnalizują nam, że brakuje organizmowi różnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników odżywczych. Wówczas mogą się łamać, rozdwajać, a nawet zmieniać kolor.

Uwagę powinna zwracać więc każda zmiana pojawiająca się na płytce. Szczególnie niepokojące są jednak czarne kreski, które wielu osobom kojarzą się z wbitymi w skórę drzazgami. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że to często jeden z objawów zapalenia wsierdzia. Lekceważenie tego symptomu może mieć dla nas poważne konsekwencje, dlatego zauważając go, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

