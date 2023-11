Nie ma modniejszych paznokci na jesień. Poznaj "cherry mocha nails"

Nikogo nie zdziwi chyba fakt, iż jesienią i zimą w stylizacji paznokci rządzą ciemne odcienie, np. śliwkowe fiolety, butelkowe zielenie czy czekoladowe brązy. Pasują zarówno do aury za oknem, jak i przytulnych swetrów oraz płaszczy w basicowych kolorach.

Krwista czerwień, która razi już na pierwszy rzut oka, właśnie poszła w odstawkę. "Cherry mocha nails" to hitowe paznokcie na jesień 2023 inspirowane kawą z popularnej sieciówki, którą robi się z espresso, mleka, czekoladowego sosu mocha oraz syropu wiśniowego. Stąd właśnie ich nazwa. Kolor jest taki sam – to mieszanka ciemnej czerwieni z ciemnym brązem. Fanki klasyki wprost nie mogą mu się oprzeć. "Cherry mocha" pasuje zarówno do długich, jak i krótkich paznokci, migdałków oraz kwadratów.