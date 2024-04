Często pojawiają się na liściach. Oto co oznaczają krople na roślinach

Na pewno zdarzyło ci się zauważyć, że na niektórych liściach sporadycznie pojawiają się kropelki wody. Można mieć wrażenie, że roślina "płacze", jest to jednak naturalne zjawisko. Co należy zrobić, gdy zobaczymy "płaczącą roślinę"?

Chociaż kropelki na liściach wyglądają, jakby nasza roślina cierpiała, to w rzeczywistości nie są to łzy, lecz zjawisko nazywane gutacją. W trakcie tego procesu możliwe jest pozbycie się nadmiaru wody z liści. W kropelkach, które znajdują się na końcu liści, roślina oddaje również składniki mineralne.

Pojawienie się kropelek wody nie jest powodem do zbytniego niepokoju. Jest to jednak sygnał, że roślina dobrze sobie radzi w obecnych, trudnych dla niej warunkach. Zjawisko gutacji częściej obserwujemy u roślin domowych, lecz występuje również w ogrodzie oraz naturalnym środowisku. Rośliny wydzielają podobne krople wody, które często mylone są z rosą.

Dlaczego roślina "płacze"?

Gutacja najczęściej ma miejsce, gdy podlejemy roślinę zbyt obficie. Jednak może się zdarzyć także w innych okolicznościach, na przykład gdy otoczenie charakteryzuje się zbyt dużą wilgotnością powietrza lub kiedy w glebie jest dużo soli mineralnych. W takich sytuacjach roślina stara się usunąć nadmiar wody lub minerałów w ten nietypowy sposób.

Dlaczego tak się dzieje? Transpiracja, czyli jeden z kluczowych procesów życiowych roślin, polega na ewaporacji wody z liści. Głównie dzieje się to przez aparaty szparkowe, specjalne komórki działające jak miliony mikroskopijnych ust, które przez oddychanie uwalniają parę wodną. Rzadziej zdarza się, że transpiracja zachodzi bezpośrednio przez skórkę liścia.

Celem transpiracji jest chłodzenie rośliny, usunięcie nadmiaru wody oraz pomoc w wytwarzaniu siły, która ssie wodę z korzeni. Każda strata wody jest natychmiast uzupełniana przez korzenie. W niektórych przypadkach, kiedy warunki atmosferyczne nie sprzyjają transpiracji, a jednocześnie gleba jest bardzo wilgotna, rośliny mają alternatywną metodę radzenia sobie z nadmiarem wody. W uproszczeniu, jeśli nadmiernie podlejemy roślinę i w pomieszczeniu utrzymuje się wysoka wilgotność, możemy spodziewać się wystąpienia gutacji.

Gutacja jest ważnym sygnałem

Proces gutacji to dla roślin swojego rodzaju wyjście awaryjne. Warto więc zwrócić uwagę, czy na świeżo podlanych liściach pojawiają się kropelki wody. Jeśli tak postaraj się więcej ich nie przelewać.

Gdy krople wody swobodnie spadają z liści, gutacja zazwyczaj nie wpływa negatywnie na roślinę. Problem pojawia się, gdy płyn zalega na roślinie przez dłuższy czas, co może prowadzić do osadzania się soli mineralnych i cukru, pozostawiając na liściach plamy. Jednakże, dla niektórych roślin, jak na przykład truskawki, gutacja jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ umożliwia transport wapnia do wyższych części rośliny.

Warto pamiętać, że gutacja to co innego niż "płacz" rośliny. To drugie pojęcie, najczęściej używane jest, aby opisać wypływanie soków roślinnych, które następuje po nacięciu łodygi lub uszkodzeniu pnia. Są to płyny zawierające wodę, sole mineralne i cukry, które są wypychane przez parcie korzeniowe. W okresie wiosennym, po przycięciu gałązek czy uszkodzeniu pnia, z roślin takich jak brzozy czy klony, może intensywnie wyciekać sok roślinny.

