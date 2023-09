Częsty błąd przy oddawaniu moczu. Kluczowa jest "zasada 20 sekund"

Częste wstrzymywanie moczu to również bardzo zła praktyka. Może to oznaczać posiadanie tzw. "pęcherza nauczyciela" - powstaje on wtedy, gdy nie opróżniamy pęcherza przez wiele godzin, przez co zaczyna on nadmiernie się rozciągać i działać nieprawidłowo. Złą praktyką jest również oddawanie moczu "na zapas", na przykład kiedy mamy wyjść z domu, ale akurat nie czujemy potrzeby wyjścia do toalety.