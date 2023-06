Oddajesz mocz "na zapas"? Ekspertka bije na alarm

Ekspertka narysowała na kartce pęcherz i zaznaczyła trzy linie, które - jak podkreśliła - odzwierciedlały trzy poziomy odczuwania potrzeby oddawania moczu. Najniżej nakreślona linia to pułap, w którym po prostu zaczyna się mieć świadomość, że w pęcherzu zaczął zbierać się mocz. Druga linia, naszkicowana nieco ponad połową objętości narządu to moment, w którym zwykle zaczyna się planowanie skorzystania z toalety. Z kolei trzecia, zaznaczona najwyżej, to punkt, który mobilizuje do szybkiego oddania moczu.