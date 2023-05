Częsty błąd w pielęgnacji włosów. Warto o tym pamiętać przed spaniem

Martyna Super, stylistka fryzur: Zazwyczaj gęstość włosów jest uwarunkowana genetycznie. Po prostu rodzimy się z bardziej lub mniej gęstymi włosami. Natomiast jeśli chodzi o połysk, to rzeczywiście często jesteśmy w stanie uzyskać taki efekt poprzez odpowiednią pielęgnację w domu bądź w salonie fryzjerskim. Wszystko to kwestia odpowiednio dobranych kosmetyków, ale też suplementacji czy nawodnienia organizmu. Mówi się, że nasze włosy to odbicie lustrzane tego, co dzieje się w naszym organizmie.