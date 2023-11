Częsty trik rekruterów. Tak sprawdzają kandydatów

- Zawsze zabieram kandydata do jednej z naszych kuchni, z której zawsze wychodzi on z kubkiem napoju. Następnie wracamy do pomieszczenia i przeprowadzamy rozmowę. Po tym upewniam się, czy osoba, z którą rozmawiam, chce zabrać swój pusty kubek do kuchni. Bo możesz rozwijać umiejętności, zdobywać wiedzę i doświadczenie, ale to wszystko sprowadza się do nastawienia. A to dobre nastawienie mają ci, którzy pomyślą, że może wypada "umyć filiżankę po kawie" - opowiadał w jednym z podcastów.