Nowy trend pokolenia Z. "Dziewczyna ślimak" w niesmak szefom

Pytana o większe zarobki związane z awansem, nadal nie jest przekonana. - Oczywiście, większe zarobki to ogromny plus. Ale razem z tym idzie dużo większa odpowiedzialność, stres, brak czasu dla siebie i innych. Coś za coś, niektórzy się na to zdecydują, ale ja tego nie chcę. To nie jest warte dodatkowych pieniędzy - odpowiada.