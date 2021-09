"Czuję pewnego rodzaju misję". Bartosz Kloch z protezami nóg o udziale w "Top Model"

Przełamał się i przestał ukrywać swoją niepełnosprawność przed wścibskimi spojrzeniami

Wśród uczestników najnowszej edycji programu znalazł się Bartosz Kloch, który urodził się bez nóg, a swoje protezy przez wiele lat ukrywał pod nogawkami spodni, nie chcąc zwracać na siebie uwagi. Jednak w przełamaniu się w tej kwestii pomogła mu przyjaciółka, która zachęciła go również do przemalowania protez na kolor czerwony. Na wybieg "Top Model" Bartosz Kloch wkroczył zatem w krótkich spodenkach i opowiedział swoją historię. Młody chłopak przeszedł do następnego etapu programu, lecz jury ostrzegło go, że nie otrzyma żadnej taryfy ulgowej.