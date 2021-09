Małgorzata Rozenek-Majdan przez przypadek pochwaliła się tatuażem. Ma specjalne znaczenie

Małgorzata Rozenek-Majdan z powodzeniem łączy życie zawodowe z życiem rodzinnym. Regularnie pokazuje to w mediach społecznościowych. Na co dzień wychowuje rocznego synka Henia, którego doczekała się razem z piłkarzem Radosławem Majdanem oraz Stanisława i Tadeusza – synów z poprzedniego małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. Ostatnio na Instastory celebrytka przyznała, że będzie to dla jej rodziny rok ważny i przełomowy, ponieważ jeden syn zaczyna gimnazjum, a drugi liceum.